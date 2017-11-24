Suudi Prens'ten İran'ın dini Lideri'ne: Ortadoğu'nun yeni Hitleri

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran\'ın dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için \"Ortadoğu\'nun yeni Hitleri\" dedi.

New York Times gazetesinin sorularını yanıtlayan Prens, \"Ortalığı yatıştırma politikasının işe yaramayacağını Avrupa\'dan öğrendik. İran\'daki yeni Hitler\'in, Avrupa\'da, Orta Doğu\'da yaşananları yinelemesini istemiyoruz\" dedi.

Salman, bu ayın başlarında başlayan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan yaklaşık 200 işadamı ve üst düzey yetkiliden çoğunun, mal varlıklarını devlete devretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları konusunda anlaşma sağlandığını da söyledi ve \"Kendilerine yolsuzluklarla ilgili bizdeki tüm dosyaları gösteriyoruz, yüzde 95\'i dosyaları daha görür görmez anlaşmak istediklerini söyledi\" dedi.

Bu kişilerin sahip oldukları nakit veya şirket hisselerini Suudi devleti hazinesine devrettiklerini vurgulayan Prens, gözaltına alınanlardan birkaç kişinin \"masum olduğu\" yolunda karar çıkabileceğini, bu durumda davaların hemen düşeceğini ekledi.

Prens Muhammed bin Salman, söz konusu kişilerle yapılan anlaşmalar sonucunda, daha önce söylediği \"yaklaşık 100 milyar dolarlık\" yasadışı elde edilmiş varlığın devlete döneceğine ilişkin öngörüsünü de yineledi.