Suudi prensin uçan sarayı

Kazandıkları servetle dünyanın en pahalı uçaklarına sahip olanların listesi hazırlandı. Bu listeye göre en pahalı jet Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal el-Suud'un. Listede dünyaca ünlü milyarderler ve ünlü oyuncular yer alıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin derlediği haberde 800 yolcu kapasiteli dev Airbus A380 model uçağın içi tamamen değiştirilerek “uçan saray”a dönüştürüldü.

487 milyon dolar

Suudi Prensinin uçağının içinde 150 milyon dolar değerindeki arabasını koyabileceği bir kısım dahi bulunuyor. Altın ağırlıklı döşenen iki katlı özel uçakta Türk hamamı ve 14 kişilik yemek odası mevcut, her birinin içinde banyosu olan 5 yatak odası mevcut. Dünyanın en büyük özel uçağı olarak bilinen bu uçağın değeri 487 milyon dolar.

Amerikalı milyarderin 100 milyon dolarlı uçağı

Amerikalı milyarder Donald Trump’un 100 milyon dolarlık uçağında koltuk mermerleri som altından yapılmış.