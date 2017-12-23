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Suudi Prens'in özgürlüğü için 6 milyar dolar isteniyor

Prens El Velid bin Talal, dünyanın en zengin 57'inci kişisi

23 Aralık 2017 18:58

Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden  El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için, Suudi Arabistan Hükümeti'nin 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

Wall Street Journal'da yer alan ve soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırılan habere göre, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi Arabistan hükümeti 6 milyar dolar talep ederken, Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

Gözetim altında tutulan 62 yaşındaki, dünyanın en zengin 57'inci kişisi Prens El Velid'in başta Twitter, Apple olmak üzere dünyanın birçok önemli şirketinde hissesi bulunuyor ve servetinin 18 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.

Ne olmuştu?

Kasım ayının başında Suudi Arabistan’da Kral Salman’ın Prens Muhammed başkanlığında yeni bir yolsuzlukla mücadele komitesi kurulduğunu duyurmasının ardından dünyanın en zengin adamlarından Prens El Velid bin Talal ve Prens Miteb’in de aralarında bulunduğu 11 prens ve 4 bakanın yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 

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