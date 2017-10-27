Suudi Prens'in açıklamalarıyla petrol 60 dolara dayandı

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan\'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, petrol üretiminde kısıtlamayı destekleyici açıklamaları, Brent petrolün fiyatını 60 dolar sınırına taşıdı.

Prens Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Rusya desteğiyle sürdürdüğü üretim kısıntısının uzatılmasını destekleyeceğini açıklaması öncesi 57 - 58 dolar arasında hareket eden Brent petrolünün varil fiyatı 59.45 dolara kadar tırmandı. Brent 59.20 - 59-40 dolar arasında hareket ederken, ABD tipi hafif hampetrolün 52-53 dolararalığındaki varil fiyatında önemli bir hareket gözlenmedi.

Prens Salman geçen hafta katıldığı bir ekonomi forumunda, \"Önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz, yıkıcı fikirleri şimdi yok edeceğiz. Çok yakında aşırıcılığı bitireceğiz\" diyerek gündeme gelmişti.