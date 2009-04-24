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Ekonomi

Suudi prensin 40 milyon Euro'luk yatı teslim edildi

Suudi Prens'in Kocaeli'nde yaptırdığı 65 metrelik 40 milyon Euro değerindeki yat Devlet Bakanı Tüzmen'in de bulunduğu törenle teslim edildi.

24 Nisan 2009 03:00

Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Arap sermayeli Yay Gemi Yapım Ticaret A.Ş. tersanesinde Suudi Arabistan Krallığı prenslerinden Muhammet El Abdülaziz için yaptırılan ve 65 metre boyuyla Türkiye rekoru kıran 40 milyon avro değerindeki yat, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in katıldığı törenle teslim edildi.
Kapı kolları muslukları ve bazı yaşam alanlarındaki bölümleri altın kaplama olan ‘Nourah of Riyad’ (Riyad’ın Ruhu) adlı 65 metrelik mega yatın teslim töreni Kocaeli Serbest Bölge’de gerçekleştirildi. Törene Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen dışında, Yachtley Gemi Yapım San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Fahad M. Al. Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ve işçiler katıldı.
İnşaatına 2006 yılında başlanan ve 65 metre uzunluğuyla Türkiye rekoru kıran yat, 16 deniz mili sürat yapabiliyor. İçerisinde 6 misafir kamarası, 1 VIP kamarası, 1 kral dairesi, 1 sinema salonu, 20 kişilik yemek salonu, ana salon, 10 mürettebat, 1 kaptan kamarası ve 1 jakuzi bulunduran yatın arka bölümü, kapakları açıldığında plaja dönüşüyor. Kapı kolları, musluk başları, armatürleri ve havlulukları altın kaplama olan yatın her bölümünde 1’inci sınıf malzeme kullanıldı.
Törene katılan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tören sonrasında yatın anahtarını İspanyol Kaptan Carlos Dominges’e verdi. Bakan Tüzmen, konuşmasında şınları söyledi:
“Serbest bölgeler, 22 milyar dolarlık ticaret hacimleriyle, 50 bin kişiye direkt istihdam, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Kocaeli Serbest Bölgesi gemi ve yat yapımı konusunda, Ege Serbest Bölgesi uzay teknolojileri ve havacılık sektöründe, İstanbul Atatürk Havalimanı yazılım alanında, Antalya ise yat inşası konusunda uzmanlaşıyor. Adana ise yat ve gemi inşaası üzerinde kümeleşme çalışmaları var.”

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