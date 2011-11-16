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Dünya

Suudi Prensi: ''Esad'ın gidişi kaçınılmaz'' WASHINGTON (A.A)

16 Kasım 2011 00:11

-Suudi Prensi: ''Esad'ın gidişi kaçınılmaz'' WASHINGTON (A.A) - 15.11.2011 - Suudi Prensi El Faysal, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın hükümetinin kendi halkına şiddet uygulamasını durdurmayı reddetmesinin, Esad'ın iktidardan gidişini kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.  ABD'de bulunan El Faysal, Washington'da yaptığı açıklamada, Esad'ın, Arap Birliği'nin akan kanın durması ve siyasi diyaloğun başlaması yönündeki girişimi çerçevesinde verdiği taahhütlere yerine getirmekte başarısız olduğunu belirtti.  Geçmişte Suudi istihbarat servisinin başkanı olan El Faysal, bu bağlamda Esad'a karşı muhalefetin hergün büyüyeceğini, herhangi bir şekilde iktidarı bırakmak zorunda kalacağının kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü kaydetti.  

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