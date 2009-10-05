Suudi Prenses'i recm korkusu sardı

Ülkesinde yaşlı bir adamla evli olan ama bir İngiliz’den hamile kalan Suudi Prenses’i recm edilme korkusu sardı.



Bu korku yüzünden İngiltere’den siyasi sığınma hakkı kazanan prenses, babası ve kocasının politik bağlantılar kullanarak, kendisini öldürtmesinden veya ülkesine götürülüp taşlanarak katledilmekten korkuyor.



Bir İngiliz’den gayrimeşru çocuk dünyaya getiren ve “ülkesine dönerse taşlanarak öldürüleceği” gerekçesiyle İngiltere’den siyasi sığınma hakkı kazanan Suudi Prenses’in korkusu bitmiyor. Adı gizli tutulan Suudi Prenses babası ve kocasının politik bağlantılarını kullanarak kendisini öldürtmesinden veya ülkesine götürülüp recmedilmekten endişeli. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’ne mensup prenses, ülkesinde yaşlı bir adamla evlendirilmiş, ancak Londra’ya geldiğinde bir İngiliz ile ilişki yaşayarak hamile kalmıştı.



Konuyu araştıran The Mail on Sunday Gazetesi prensesin iltica başvurusunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gazetenin ulaştığı bilgilere göre Suudi Prenses, Londra’da hem kocası hem de babasının adamları tarafından avlanmaktan korkuyor. İngiliz yetkililere de güvenmeyen prenses bu endişesini şu sözlerle aktarıyor:



Ya beni feda ederlerse



“Suudi Arabistan’ın İngiltere’nin önemli bir ticari ortağı olduğunu biliyorum. Aynı zamanda kocamın ve babamın ailesinin bu ticari ilişkilerdeki gücünün de farkındayım. Bu nedenle bu çıkarlar uğruna feda edilmekten çok endişeliyim.” Prensesin korkusu o noktaya varmış ki, bebeğinin babası olarak Irak’ta ölen bir İngiliz askerini göstermiş. Gerçek baba ise prensesin Harrods mağazasında tanıştığı Musevi bir İngiliz.



Ya filmdeki gibi olursa



Taşlanarak öldürülme (recm) korkusu yaşadığı için geçen temmuzda sığınma talebi gizlice kabul edilen Prenses, şimdi 1980’de çekilen “Prensesin Ölümü” adlı filmin gerçeğe dönüşmesinden korkuyor. Filmde, Suudi Kraliyet Ailesi’nden 19 yaşındaki Mishaal bin Fahd isimli prensesin evlilik dışı ilişkisinden dolayı 1977’de başından vurularak öldürülmesi konu ediliyordu.