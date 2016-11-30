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BBC Türkçe

Suudi Prens: Kadınlara araba kullanma yasağı kaldırılsın

Dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'ın önde gelen prenslerinden El Velid bin Talal, ekonomiye zarar verdiğini söyleyerek yasağın kaldırılmasını istedi.

30 Kasım 2016 22:24

Suudi Arabistan'ın önde gelen prenslerinden, milyarder yatırımcı Prens El Velid bin Talal, kadınlara araba kullanma yasağının kaldırılmasını istedi.

Prens, bunun kadın hakları üzerindeki sınırlamaların kaldırılması kadar ekonomik bir gereklilik de olduğunu savundu.

Dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da hak savunucusu kadınlar yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanıyor.

Kraliyet ailesinin açık sözlülüğüyle tanınan bir mensubu olan işadamı Prens El Velid daha önce de ülkede kadınların haklarına konan kısıtlamaları eleştirmişti.

Prensin Suudi Arabistan'da siyasi bir rolü yok ama ABD bankası Citigroup, Euro Disney Parkı, Apple, General Motors, Twitter, 21. Century Fox gibi dev şirketlerde hisseleri olan Kraliyet Holding (KHC) şirketinin yönetim kurulu başkanı.

Oteller, medya şirketleri ve emlak piyasasında da hisseleri bulunan KHC ABD'deki en büyük yabancı yatırımcı firma olma iddiasında.

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Prens El Velid, "Bir kadının araba kullanmasını engellemek bugün, onun eğitim hakkını ya da bağımsız bir birey olarak var olma hakkını reddetmek kadar önemli bir hak meselesidir" diye konuştu.

Prens El Velid, "Bütün bunlar geleneksel bir toplumun adaletsiz fiilleri ve şer'i kuralların izin verdiğinden çok daha yasakçı" dedi.

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması teknik olarak yasa dışı değil ama pratikte sadece erkeklere ehliyet veriliyor ve bunu protesto eden hareketler 20 yıldır devam ediyor.

Prensin kendi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, yasağa sadece kadın hakları açısından değil, ekonomik açıdan da itiraz ediliyor.

El Velid, kadınların araba kullanamamasının Suudi Arabistan ekonomisine pahalıya patladığını savunuyor.

Kamu taşımacılığının gelişmediği ülkede bir milyonu aşkın sürücünün kadınları gidecekleri yerlere taşımakla iştigal ettiğini yazan Prens, bu sürücülerin yüksek ücretlerle tutulan yabancı uyruklu kişiler olduğunu kaydediyor.

Prens bir hesaplama da yapmış ve sürücü tutmanın ortalama bir Suudi ailesine her ay 1000 dolara malolduğunu söylüyor. El Velid'e göre bu sadece aile ekonomisini zorlamakla kalmıyor, her yıl milyarlarca riyalin Suudi ekonomisinden yabancı ülkelere gitmesine de yol açıyor.

El Velid bin Talal Suudi Arabistan'da şu an her gün arabayla işe götürülmesi gereken 1 milyon kadın bulunduğunu söyledikten sonra ekliyor:

"Bu durumda genellikle erkekler işlerini güçlerini bırakıp eşlerini ve çocuklarını hastaneye, işe ve diğer yerlere götürmek durumunda kalıyor, çünkü kadın bunu kendisi yapamıyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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