Suudi prens idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Prens Turki bin Suud el-Kebir hakkındaki idam cezasının infaz edildiğini duyurdu. Prens cinayet suçundan idama mahkum edilmişti.

Suudi hanedanından olan Turki el-Kebir 2012 yılında başkent Riyad'da çıkan bir kavga sırasında bir Suudi Arabistanlıyı tabancayla vurarak öldürmekten yargılanmıştı. Prensin idam edilmesiyle ilgili resmi açıklamada, ‘Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenlik ve adaleti sağlama sorumluluğuna sahip çıktığı ve masumları öldüren herkese Allah'ın biçtiği cezanın uygulandığı' belirtildi.

İnfazla ilgili sosyal medya mesajlarında karşıt görüşler dile getirdi. Twitter'den yayınlanan bir mesajda, ‘Şeriat yasalarının prens ile sade vatandaş arasında ayrım yapmamasından' duyulan memnuniyet dile getirildi ve ‘bu ülkede herkesin eşit olduğu' belirtildi. Kraliyet mensubu Prens Halid el Suud ‘Allah'ın adaletinin yerine geldiğini' yazdı. Suudi Arabistanlı bir kadın ise Twitter mesajında, ‘prensin işlediği cinayetten ve idam edilmesinden üzüntü duyduğunu' dile getirdi.

İdamlar artıyor

Suudi Arabistan'da yılbaşından bu yana 130 kişinin idam edildiği bildiriliyor. Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'daki idamların arttığına dikkat çektiği bildirisinde, idam cezasının verildiği davaların çoğu zaman adil olmadığını öne sürdü. Örgüt, Suudi Arabistan'ın İran ve Pakistan'dan sonra en fazla idam cezasının infaz edildiği ülke olduğunu duyurdu. Sağlıklı bilgi alınamadığı için sıralamada Çin'e yer verilmedi. Suudi Arabistan'da idam cezası cinayet, terör, ırza geçme, silahlı soygun ve uyuşturucu ticareti suçlarına uygulanıyor.

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DW, dpa, afp/AG, BD