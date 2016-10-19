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Dünya

Suudi prens idam edildi

Prens Suudi Arabistan'da bu yıl idam edilen 134'üncü kişi

Fotoğraf: Arşiv

19 Ekim 2016 13:40

Suudi Arabistan'da Suud ailesinden bir kişinin kasıtlı adam öldürmek suçundan idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2012'de tartışma esnasında bir kişiyi ateşli silahla öldürmek suçundan yargılanan Suud ailesinden Türki bin Suud el Kebir hakkında verilen idam kararının, Kral Selman bin Abdulaziz'in onayının ardından başkent Riyad'da yerine getirildiği belirtildi.

Mahkumun ailedeki yakınlığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin ülkede güvenliğin tesisi ve adaletin yerini bulmasına önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada idamın nasıl gerçekleştirildiği belirtilmezken, Suudi Arabistanda idamların kılıçla baş kesilerek gerçekleştirildiği biliniyor.

Sık yaşanan bir durum değil

Fransız AFP haber ajansına göre, prens Suudi Arabistan'da bu yıl idam edilen 134'üncü kişi. Suudi Arabistan'da Kraliyet ailesi mensuplarının idam edilmesi pek sık yaşanan bir durum değil.

En bilinen idam ise 1975'te amcası Kral Faysal'ı öldüren Faysal bin Musaid al Saud'unki. Suudi Arabistan'da idam edilenlerin büyük çoğunluğunu cinayet ve yauyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmuş mahkûmlar oluşturuyor.

 

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