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Suudi prens, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı

Suudi Prens Abdülaziz, malikanesinde çalışan hizmetliye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

26 Eylül 2015 01:13

ABD'nin Los Angeles şehrinde yapılan ihbar üzerine Beverly Hills'teki bir malikaneye giden polis, evde görevli yaklaşık 20 kişiyi sorguladıktan sonra, 28 yaşındaki prens Macid Abdülaziz Al Suud'u kendi çalışanını "cinsel ilişkiye zorlama" iddiasıyla tutukladı.

19 Ekim'de mahkeme önüne çıkması beklenen prens, 300 bin dolar kefaletle kısa sürede serbest kalırken polis Abdülaziz'in diplomatik dokunulmazlığının olmadığını kaydetti.

Olaya tanık olan prensin komşuları, bir kadını kanlar içinde yüksek parmaklıklarla korunan malikaneden kaçmaya çalışırken gördüklerini, kadının çığlık atarak çevreden yardım istediğini söyledi.
Suudi Arabistan Büyükelçiliği olaya ilişkin bir açıklama yapmazken, prens Abdülaziz'in Beverly Hills'teki 37 milyon dolar değerindeki malikanede kiracı olduğu öğrenildi.

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