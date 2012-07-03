Suudi Prens Bodrum'a hayran kaldı, 600 dönümlük araziyi istedi

Eşi Prenses Amira ve kızlarıyla geldiği Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne hayran kalarak tatilini uzatan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni Prens El Velid bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, gezip beğendiği Gökova Körfezi Kartal Koyu’ndaki Kara Ada manzaralı denize sıfır 600 dönümlük araziyi satın almak için danışmanlarına talimat verdiği ileri sürüldü. Suudi Prens El Suud’un, satın almak istediği araziye turistik tesis yapacağı belirtildi.

Bodrum’a, 30 Haziran Cumartesi akşamı, kraliyet ailesine ait, özel jumbo jetle, eşi Prenses Amira, kızları ve aralarında korumaların da yer aldığı 30 kişilik kafileyle gelen, Suudi Arabistan Kralı’nın yeğeni ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı 57 yaşındaki Prens El Suud, dün Gökova Koyu’da Kara Ada manzaralı 600 dönümlük araziyi gezdi.



88 metre uzunluğundaki yatak ve yemek odası tamamen altınla kaplı, üzerinde helikopteri, jetskileri ve su sporları malzemeleri bulunan ’Kingdom 5 KR’ adlı süper lüks yatında konaklayan Suudi Prens, tatilinin ikinnci gününde zodiak botla Mazı, Çökertme, Orak Adası ve Tavşan Burnu koylarını gezdi. Yatırım yapması için kendisine önerilen, Gökova Körfezi Kartal Koyu’ndaki Kara Ada manzaralı denize sıfır 600 dönümlük araziyi karadan inceleyen ve çok beğenen Suudi Prens El Suud’un satın almak için danışmanlarına talimat verdiği ileri sürüldü. Suudi Prens El Suud’un, satın almak istediği araziye turistik tesis yapacağı da belirtildi.

Suudi Prens El Suud Kara Ada manzaralı araziyi gezip incelerken, eşi Prenses Amira ve kızları da botla Gökova Körfezi’ne açıldı. Prenses Amira ve kızları Çökertme Koyu karşısında duran botun içinde güneşlendi, denize girdi.

Akşam üzeri ’Kingdom 5 KR’ adlı süper lüks yata Suudi Prens El Suud, eşi Prenses Amira ve kızları, güvertede kendileri için hazırlanan yemekleri yedi. Daha sonra yatlarıyla Bodrum’un koylarını gezen Suudi Prens ve ailesinin bir hafta boyunca Bodrum ile Fethiye arasındaki koylarda tatil yapacağı belirtildi.