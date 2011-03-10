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Dünya

SUUDİ POLİSİ GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI KAHİRE (A.A)

10 Mart 2011 23:08

-SUUDİ POLİSİ GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI KAHİRE (A.A) - 10.03.2011 - Suudi Arabistan'da polisin, ülkenin doğusunda gösteri yapan protestoculara ateş açtığı bildirildi.  Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, Suudi polisinin, Katif kentinde gösteri yapan yüzlerce kişinin üzerine ateş açtığını söyledi.  Görgü tanığı, olayda en az bir kişinin yaralandığını kaydetti. Suudi hükümet yetkilileri, ülkede demokratik reformlar için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrıları yapan eylemcilere, sokağa dökülmeleri halinde sert müdahalede bulunacaklarını açıklamışlardı.

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