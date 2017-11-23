Suudi milli takımında 9 haftada 2 teknik direktör değişti

Rusya'daki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 takımdan biri olan Suudi Arabistan, 9 hafta içinde ikinci kez teknik direktör değişti.

İçerde gözaltı, bölgede dört koldan nüfus operasyonları yürüten Suudi Krallığı, futbolda da çıtayı yükseğe koydu. Sputnik'in haberine göre, Suudi milli takımında 9 hafta içinde ikinci kez teknik direktörün görevine son verildi.

Kura çekilmesine 9 gün kala

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 milli takımdan biri olan Suudi Arabistan, Hollandalı teknik direktör Bert van Marwijk'i eylüldeki son maçta Dünya Kupası biletini getirmesinden birkaç gün sonra gönderip Arjantin milli takımından yollanan Edgardo Bauza ile anlaşmıştı. Ama 5 hazırlık maçından ikisini kaybeden Arjantinli teknik adam da Dünya Kupası grup kuralarının çekilmesine 9 gün kala kapıya konuldu.

Bu yıl üç milli takımı gezdi

2006'dan beri ilk kez Dünya Kupası bileti alan Suudi Arabistan, daha önce 4 kez katıldığı turnuvada gruplardan çıkmayı hiç başaramadı. Bauza ise 8 ay yönettiği Arjantin milli takımından nisanda elenme tehlikesi doğunca yollandığı, mayısta başladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli takımı macerası eylülde bittiği, Suudi Arabistan macerası da bir ay sürdüğünden bu yıl üç milli takımdan kovulmuş oldu.