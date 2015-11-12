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Dünya

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz, Antalya'ya geldi, lüks araçlar otele sığmadı

G20 Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen Suudi Kralı'na 546 saray odası hazırlandı

12 Kasım 2015 23:32

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanına inen Suud Kralı Selman'ı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Muammer Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel karşıladı.

Karşılama töreninde Kral Selman'a çocuklar çiçek takdim etti.

Havalimanından otele geçişi için iki helikopter apronda hazır bulundurulurken, Kral Salman 60’a yakın lüks araçtan oluşan bir konvoyla Mardan Palace Hotel’e geçmeyi tercih etti. Suudi Arabistan Kralı’nın geçişi sırasında havalimanı ile otel arasındaki 15 kilometrelik yolda özel harekat timleri ve polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yaklaşık bir hafta önce Kral Salman ve Prens Telal’a ait özel eşyalar, çarşafından bardağına kadar özel uçakla Antalya’ya getirilmiş ve havalimanından da 16 kamyonla kalacakları otele nakledilmişti. Kral Salman ve koruma heyeti için ise zırhlı 65 özel Mercedes getirilmişti. Yaklaşık 1000 kişilik Suudi Arabistan heyetinin kullanımı için zırhlı 65 Mercedesin yanısıra, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ve çoğunluğu yine Mercedes marka 400 lüks araç kiralandı. Değerleri 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen lüks araçlar, otelin içindeki park alanlarına sığmayınca otel çevresindeki yola park edildi.

 

546 saray odası hazırlandı

 

Mardan Palace’ta konaklayacak Suudi Kral Salman ve Prens Telal’a altın yaprağı süslemeli tatlılar ikram edilecek. Suudi heyet için geceliği minimum 800 Euro’dan başlayan ve 15.000 euroya kadar çıkan 20 farklı konseptli 546 saray odası hazırlandı. Kraliyet ailesinin üst düzey mensupları için hazırlanan kral dairesi ve villaların geceliği ise 9.000 eurodan başlıyor. 

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