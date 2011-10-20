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Dünya

Suudi Kralı sağlığına kavuştu DUBAİ (A.A)

20 Ekim 2011 14:34

-Suudi Kralı sağlığına kavuştu DUBAİ (A.A) - 20.10.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın belindeki rahatsızlık nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuş halini gösteren ilk görüntüleri televizyonda yayınlandı. Kraliyet Sarayı'nın hafta başındaki ameliyatın başarılı geçtiğini açıklamasının ardından, devlet televizyonu, Suudi Kralının aile üyeleriyle bir araya geldiği ve son derece sağlıklı göründüğü toplantının görüntülerini yayınladı. Kral Abdullah, pazartesi günü başkent Riyad'daki bir hastanede belinden ameliyat olmuştu. Suudi Kralı, geçen yıl da ABD'de bel fıtığı nedeniyle iki kez ameliyat geçirmişti.

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