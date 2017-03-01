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Dünya

Suudi Kralı, Endoneya'ya 459 ton bagajla uçtu!

n Suudi Kralı’nın Endonezya’ya aktarılan bagajı 27 uçakla taşındı

01 Mart 2017 20:20

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Endonezya’ya 459 ton ağırlığında bagajla gitti. Kral Selman’ın bagajının içerisinde değişik ekipmanların yanı sıra iki limuzin ve elektrikli asansör aletleri de bulunuyor. Hafta başında Malezya’yı ziyaret eden Suudi Kralı’nın Endonezya’ya aktarılan bagajı ise 27 uçakla taşındı. Kral Selman’ın bagajının 396 tonluk bölümü, Endonezya ziyareti sonrası yapacağı birkaç günlük tatil için Bali’ye aktarılacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Selman’ın ziyaretinde milyar dolarlık yatırım anlaşmalarının imzalanması beklenen Endonezya’da Suudi Kral’ın kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatıldı.

Ziyareti sırasında Kral Selman'a aralarında 10 bakan ve 25 prensin de bulunduğu bin 500 kişilik bir heyet eşlik ediyor.

Kral Selman'ın ziyareti nedeniyle Cakarta'da 2 bin, Bogor'da 2 bin 252 ve Bali Adası’nda 5 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Cakarta'daki havalimanında Kral Selman'ı Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo karşıladı.

Daha sonra Bogor kentine geçen iki lider, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti ve heyetler arası toplantıya katıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve enerji alanındaki yatırım iş birliklerinin yanı sıra terörle mücadele, güvenlik, sağlık hizmetleri, kültür ve sanat gibi alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından ulaşım, turizm, denizcilik ve enerji gibi çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı. Taraflar, ülke ilişkilerinin artırılması, kültürel iş birliği, Endonezya’nın gelişmesi için yardım fonu, din, eğitim ve sağlık gibi diğer alanlara ilişkin de 11 maddelik deklarasyona imza attı.

Kral Selman’ın Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Widodo, Suudi Arabistan’ın Endonezya’nın Ortadoğu’daki önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Kral Selman, Bogor ve Cakarta’daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra Cumartesi günü tatil için Bali Adası’na geçecek.

 

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