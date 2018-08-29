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Suudi Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos mesajı yolladı, içinde 30 Ağustos geçmedi

"Erdoğan'ı içtenlikle tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz"

29 Ağustos 2018 16:28

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj yolladı. Yollanan mesajda, 30 Ağustos’a dair herhangi bir ifade yer almadı.

Anadolu Ajansı’nın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’dan aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle  tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz.”

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