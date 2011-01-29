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Dünya

SUUDİ KRALI ABDULLAH'TAN MÜBAREK'E DESTEK DUBAİ (A.A)

29 Ocak 2011 16:33

-SUUDİ KRALI ABDULLAH'TAN MÜBAREK'E DESTEK DUBAİ (A.A) - 29.01.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, Mısır'da düzenlenen gösterilerin hedefindeki Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e desteğini ifade ettiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Mübarek'i arayan Kral Abdullah'ın, "Hiçbir Arap ya da Müslümanın, ifade özgürlüğü adı altında insanların arasına sızıp, bundan, kendi yıkıcı nefretlerini yaymak için istifade etmek suretiyle Arap ve Müslüman Mısır'ın güvenlik ve istikrarına müdahalesine tahammül etmeyeceğini" söylediğini bildirdi.

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