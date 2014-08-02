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Dünya

Suudi Kralı Abdullah: İsrail'in yaptığı soykırımdır

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, İsrail'en Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu söyledi

02 Ağustos 2014 00:28

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve soykırım olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Resmi Televizyon Kanalı'na konuşan Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına işaret ederek "İsrail'in Gazze'ye yaptığı bir devlet terörüdür" ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, iki çeşit terör olduğunu birini terör örgütlerinin, diğerini de devletlerin yaptığını dile getirerek, "İsrail'in, Gazze'de yaptıkları insanlığa karşı işlenmiş bir suç, bir soykırımdır" dedi.   

İslam ümmetini hak sözle teröristlerin karşısında durma görevini yerine getirmeye çağıran Abdullah, ümmetin "bugün zor bir dönemden geçtiğini" ifade etti. 

 Abdullah, teröre karşı tarihi sorumluluklarını geçici çıkarlar ya da şüpheli planlar için yerine getirmeyenlerin yarın bu terörün ilk kurbanları olacakları konusunda uyarıda bulundu. 

Gazze'de gerçekleşen olayların tüm kurumların örgütleriyle uluslararası toplumun gözü önünde gerçekleştiğine işaret eden Abdullah, bu toplumun bölgede gerçekleşen olayları izleyerek sessizliğe sarıldığını, hiç önemsemediğini, sanki kendisini ilgilendirmeyen bir durum gibi davrandığını söyledi.

Abdullah, uluslararası toplumun sessizliğinin hiçbir gerekçesinin olmadığını dile getirerek, bu durumun "Barışı reddeden, medeniyetlerin diyaloğuna değil çatışmasına ve şiddetten başka bir şeye inanmayan bir nesil çıkartacak" uyarısında bulundu.

 

'İslamın insancıllığına gölge düşürüyorlar'

 

Konuşmasında son dönemde İslam adına faaliyet gösteren silahlı gruplara da değinen Kral Abdullah, şunları söyledi: "Asıl ayıp ve utanılacak olanın bu teröristlerin bu yaptıklarını din adına yapıyor olmalarıdır. Allah'ın haram kıldığı adam öldürme fiilini övünerek yapıyor olmaları, böylece İslamın temiz ve insancıllığına gölge düşürüyorlar. Yapıp ettikleri, isyanları ve suçları İslam'a yaftalıyorlar."

İslamı gasp ederek, dünyaya aşırılık, nefret ve terör dini olduğu şeklinde sunulması için uğraşanlara yönelik Abdullah, bunların karşısında durulması için İslam ümmetinin lider ve alimlerine çağrıda bulundu. 

Abdullah, bu teröristler karşısında lider ve alimlerin hak sözü söylemesi ve eleştirilerden korkmaması gerektiğini vurguladı. 

 

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