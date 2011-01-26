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Dünya

Suudi kralı 3 jetle geldi 6 jetle döndü

Arabistan Kralı Abdullah ülkesine döndü. Kralın dev kafilesinin yüzlerce bavulu JFK Havaalanı’nı kilitledi...

26 Ocak 2011 02:00

T24  - Sağlık nedenleriyle 2 ay ABD’de kalan Suudi Arabistan Kralı Abdullah ülkesine döndü. Kralın dev kafilesinin yüzlerce bavulu JFK Havaalanı’nı kilitledi

Sırtından ameliyat olmak için geldiği ve iki ay kaldığı New York’da hastaneyi, otelleri kapatan bavullarca alışveriş yapan Suudi Arabistan Kralı Abdullah aşırılıkları ile Amerikalıları hayrete düşürdü.   

Suudi kralı 3 jetle geldi 6 jetle döndü

Kral Abdullah New York Presbyterian Hastanesi’nde ameliyat olmak için 23 Kasım’da ABD’ye geldi. Kral’a yedi prens, iki karısı, Suudi devlet yetkilileri, dev bir güvenlik ekibi ve film yapımcıları eşlik etti. Kral Abdullah havaalanından 20 tanesi bavullara ayrılmak üzere 40 araçlık bir konvoyla ayrıldı. 24 Kasım’da ameliyat olan Kral Abdullah hastanenin VIP kanadını tamamen kapattı. Dinlenmek için iki ay New York’ta kalan Kral, bu süre için kentin en lüks otellerinden Waldorf Astoria’yı kapattı.  

Haftasonu ülkesine dönen Kral, JFK havaalanını felç etti. New York Post gazetesine konuşan havaalanı çalışanları Kral’ın bavullarından oluşan dağı güvenlik kontrolüne getirebilmek için bir düzineden fazla traktör römorku kullandıklarını söylediler. Kralın kafilesi ise geri dönmek için altı tane jet kullandı. Kral dünyanın en büyük jeti olan “Jumbo Jet” lakaplı Boeing 747 ile, iki karısı da ayrı ayrı daha küçük jetlere bindi.


21 Milyar Dolar serveti var

Forbes dergisinin 2010 yılında dünyanın en etkili üçüncü kişisi seçtiği Kral Abdullah’ın tahmini kişisel serveti 21 milyar dolar.



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