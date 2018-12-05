T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Kral'dan Katar Emiri'ne 'Körfez İşbirliği Konseyi' daveti

Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararı, 'Körfez İşbirliği Konseyi' toplantısının da gündemlerinden olacak

05 Aralık 2018 01:21

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in, Katar'la aralarında yaşanan krize rağmen Katar Emiri Şeyh Temim'e, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesine katılması için davet gönderdiği belirtildi.

39. KİK Zirvesi, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın dün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı. 

Suudi Arabistan Katar'ı, 'Orta Doğu'da terörizme destek vermekle' suçlamış ve Doha yönetiminin Suriye'de adını "Şam'ın Fethi Cephesi" olarak değiştiren Nusra Cephesi'ni ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü desteklediğini iddia etmişti.

Ayrıntılar geliyor…

ETİKETLER

katarsuudi arabistankörfez işbirliği teşkilatıopecboykot
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24