Suudi Kral'dan Katar Emiri'ne 'Körfez İşbirliği Konseyi' daveti

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in, Katar'la aralarında yaşanan krize rağmen Katar Emiri Şeyh Temim'e, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesine katılması için davet gönderdiği belirtildi.

39. KİK Zirvesi, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın dün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan Katar'ı, 'Orta Doğu'da terörizme destek vermekle' suçlamış ve Doha yönetiminin Suriye'de adını "Şam'ın Fethi Cephesi" olarak değiştiren Nusra Cephesi'ni ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü desteklediğini iddia etmişti.

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