Suudi Kral 18 günlüğüne kapattığı Mardan Palace için 18 milyon dolar ödeyecek

G-20 liderler zirvesi için Türkiye’ye gelecek olan Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, geçen hafta Halk Bankası tarafından icradan satış yöntemiyle 360 milyon liraya alınan Antalya’daki Mardan Palace’ı 18 günlüğüne kapattı. 1000 kişilik heyetiyle otelde konaklayacak olan Kral’ın toplamda 18 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; G-20 zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayacak olan Antalya’ya Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz 1000 kişilik heyetiyle geliyor. Antalya’nın Kundu bölgesindeki Mardan Palace otelde 18 gün boyunca konaklayacak olan Kral, toplamda 18 milyon dolar ödeme yapacak. Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, zirveden birkaç gün önce otele giriş yapacak ve zirve bittikten günler sonra ülkesine dönecek. Bu nedenle Mardan Palace 18 gün boyunca diğer müşterilere kapatılacak ve sadece Suudi Arabistan Kralı Salman ve beraberindeki heyet otelde konaklayacak.

Çalışanlara eğitim veriliyor

Sudi güvenlik görevlileri ile hizmetliler Kral gelmeden birkaç gün önce Mardan Palece’ye giriş yapacak. Kral için özel aşçı ve hizmetlisi olan kral daireleri, hizmetlerini görmesi için uşaklar eğitilecek. Yataktan çarşafa, yemek takımlarından elektronik eşyaya dünyaca ünlü markalarla donatılmış bu dairelerde, Kralın özel alışkanlıkları ve kullanım rahatlığı önceden tespit edilerek ufak tefek değişiklikler de yapılacak.

Daha önce çıkan haberlerde Kral Salman’ın Mardan Palace’da ayak basacağı ilk noktadan helikopter pistine, geçeceği tüm yollar için dokunan kırmızı halılara kadar her detayın büyük titizlikle ele alındığı belirtilmişti.

Fransa’da tepki görmüştü

Geçen yaz Suudi Arabistan Kralı Salman’ın mahiyetindeki 700 kişiyle tatil yaptığı Fransa’nın Cote d’Azur bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, Kral’ın bulunduğu bölgedeki bir plaj da halka kapatılmıştı. Plajın güvenlik gerekçesiyle kamuya kapatılması Fransızların yoğun tepkisine yol açmış, internet üzerinden başlatılan ve 100 bin kişinin destek verdiği imza kampanyasında, girişi yasaklanan plajın kamu malı olduğu vurgulanarak herkes için açık tutulması istenmişti.

Açılışını ünlüler yaptı

Mardan Palace 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açılmıştı. Otelin açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye gelmiş arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer almıştı. Otel önündeki plaja Mısır’dan 9 bin ton altın rengi kum getirilmişti. Bu kumlar ayakları yakmaması ve ıslak ayağa yapışmaması ile biliniyor.

Halk Bankası satın aldı

Antalya’da bulunan Mardan Palace otel için geçtiğimiz günlerde yapılan satış ihalesini Halk Bankası kazanmıştı. 719 milyon liralık bedelle satışa çıkarılan oteli Halkbank 360 milyon liraya aldı. Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov’un 1.4 milyar dolar yatırımla 6 yıl önce açtığı otel bir süredir mali sıkıntıları ile gündemdeydi. Haziran ayında Halk Bankası’na olan 65 milyon dolarlık borcu nedeniyle icraya verilen ve banka ile otel sahibi Telman İsmailov arasındaki anlaşmayla satışı son dakika durdurulan Mardan Palace Hotel, Garanti Bankası’na olan 207 milyon TL’lik borcu nedeniyle satıldı.

Mardan Palace 560 odaya sahip

* 2 Royal Suite

* 4 Presidential Suite

* 38 Executive Suite

* 271 Superior Oda

* 62 Premium Oda

* 16 Dolmabahçe Deluxe Oda

* 38 Grand Hammam Oda

* 41 Grand Deluxe Dubleks

* 44 Garden Suite

* 5 VIP Villa

* 3 Grand Junior Suite

* 41 Junior Suite