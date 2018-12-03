"Suudi Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağın ismi 'Cemal Kaşıkçı' olarak değiştirilsin"

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ABD'nin başkenti Washington D.C.'de yaşayan bir grup insan, Suud Başkonsolosluğunun bulunduğu " New Hampshire Avenue NW" adlı caddenin isminin "Cemal Kaşıkçı sokağı" olarak değiştirilmesi için girişimlere başladı.

CNN International'ın haberine göre Washington D.C.'deki Suudi Başkonsolosluğu'nun yakınında yaşayan insanlar mahalle komisyonunda sokağın adının değiştirilmesi için bir oylama yaptı ve komisyona yapılan başvuru oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon normalde mahallelerde işlerin düzgün işlemesine yönelik kararlar vermek için toplanıyor ancak Kaşıkçı'nın öldürülmesinden rahatsız olan mahalleliler Suudi hükümetine bir mesaj yollamak için toplanıp bu kararı verdi.

Komisyon üyeleri ismin sembolik olarak değiştirilmesi için gerekli diğer adımları da atmaya hazır olduklarını belirtti.