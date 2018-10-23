Suudi Konsolosluğu'na ait arabayı polis değil, Hürriyet muhabirleri buldu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aranırken dün, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait bir araba, Sultangazi’de bulundu. Arabayı Hürriyet muhabirlerinin bulduğu, polise haber vermeleriyle operasyon başladığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinde Eyüp Serbest ve Fırat Alkaç imzasıyla yayınlanan haber aynen şöyle:

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılırken uluslararası medya dünden itibaren “Ceset nerede?” sorusuna odaklandı. “Denize mi atıldı, ormana mı gömüldü” tartışmaları sürerken 2 Ekim’den beri 4. Levent’teki Suudi Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri izleyen Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest’e çok kritik bir ihbar geldi.

Buna göre Sultangazi Devlet Hastanesi’nin hemen yanındaki 3 katlı İSPARK’a, 7 Ekim’de diplomatik 34 CC 1736 plakalı siyah renkli E 220 model bir Mercedes otomobil bırakıldı. İSPARK çalışanları, otomobili getiren Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ataşesi Muhammed Ö.’yü tanıyordu. Normalde aracı konsolosluk çalışanı Türk şoför Y.K. kullanıyordu ancak o gün yoktu. Muhammed Ö., daha önce de geldiği Mercedes’i giriş kata, en uç noktaya bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. İlginç olan ataşenin 18 Ekim günü diplomatik 34 CC 2665 plakalı BMW ile otoparka dönmesiydi.

Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi. Bu sırada otoparkta görevli M.Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı korkarak maskeyi çöpe attı.

Otoparka 15 gün boyunca ne Muhammed Ö. ne de şoförü Y.K. uğradı. Üzeri toz kaplanan Mercedes, konsolosluk araçlarında arama yapılırken otoparktaydı. Hürriyet’in bilgi vermesi üzerine otoparka İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de geldi. Otoparkın tüm kamera kayıtlarına el konuldu. Bagajında valizler olduğu bildirilen Mercedes koruma altına alındı.

Otoparka gelen polis ekipleri araçta inceleme için izin alınmasını bekledi. Ancak izin alınamadığı için inceleme yapılmadı.