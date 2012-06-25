Suudi kadınlara Olimpiyat yolu

Yetkililer, dallarında başarılı kadınların katılımının ülkenin Olimpiyat Komitesi tarafından gözlemleneceğini açıkladı.

Bu karar, cinsiyet ayrımı yapıldığı gerekçesiyle Suudi Arabistan takımının tümden diskalifiye edilip edilmeyeceği tartışmalarına da nokta koyuyor.

Yine de pek çok muhafazakâr Suudi, kadınların spor müsabakalarına katılmalarına hışımla karşı çıkıyor.

Suudi Arabistan’da kadınların spora ilgisi olması neredeyse duyulmamış bir şey.

Yetkililer, başlamasına artık aylar kalan Olimpiyatlara katılacak tek Suudi kadın sporcunun at yarışçısı Dalma Rushdi Malhas olacağını açıkladı.

Yetkililer yine de, diğer dallarda başarılı olmaları durumunda başka kadınların da müsabakalara katılabileceklerini; ve “haysiyetlerini koruyacak” şekilde giyineceklerini açıkladı.

Bu büyük ihtimalle bol kesim kıyafetler ve saçı kapayan ama yüzü açıkta bırakan “spor türbanı” anlamına geliyor.

Uzun süredir kadınların herhangi bir kamu görevinde bulunmasına izin verilmemesine karşın Suudi Arabistan’ı Olimpiyatlarda bir kadın sporcunun temsil etmesi ülkede çok büyük bir adım olarak görülüyor.

Nisan ayında bile Suudi Arabistan kraliyetinin dini kesimin hassasiyetine boyun eğip kadınların spor müsabakalarına katılması yasağını devam ettirmesi bekleniyordu.

Kadınların Suudi Arabistan’da daha büyük rol oynamasını isteyen Kral Abdullah bu yüzden son altı haftadır bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.



\'Yavaş reform\'



Yetkililer, Cidde’de Haziran ortasında yapılan toplantılar sırasında kral, veliaht prensi, dışişleri bakanı, dini yetkililer, müftüler ve belli kişiler, yasağın kaldırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Ama Veliaht Prensi Nayef’in ani ölümünden dolayı yasağın kaldırıldığı açıklaması ertelenmişti.

BBC’ye konuşan bir Suudi yetkili “Bu çok hassas bir durum. Kral Abdullah reformları yavaş yavaş yapmaya çalışıyor. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Örneğin kendisi kadınların Şuura’ya [danışma kurulu] katılmasına izin verdi. Yani Olimpiyat kararı bir süredir devam eden sürecin meyvesi, ayrı bir şey değil” dedi.

Bu yetkili kadınların spor müsabakalarına katılımının yasak olmasının uluslararası arenada kötü gözüktüğünü kabul etti: “Dağ gibi yığılan eleştirilerin farkına varınca bu durumu çözmek zorunda olduğumuzu anladık. Suudi halkının bunu kabul edeceğini düşünüyoruz.”

Bir Suudi kralın ülkedeki muhalefete karşın tartışmalı bir reformu hayata geçirmesi daha önce yaşanmamış bir olay değil.

1960’lı yıllarda televizyonu Suudi Arabistan’a tanıtan Kral Faysal, ısrarla kızların eğitilmesini istemişti.

Bugünlerde Suudi Arabistan’da kadın mezunlarının sayısı erkeklerden daha fazla.

(BBC Türkçe)