Suudi kadınlara olimpiyat vizesi

Suudi Arabistan ilk kez Olimpiyat Oyunları'na iki kadın sporcusunu göndereceğini açıkladı.

Londra'da düzenlenecek 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'na iki hafta kala kararını açıklayan Suudi yetkililer, Vudcan Ali Seray Abdulrahim Şahrahani' nin judo müsabakalarına, Sarah Attar'ın da 800 metre koşusuna katılacağını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın kararı Olimpiyat yetkililerini sevindirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge, “Bu çok olumlu bir haber. Her iki sporcuyu da önümüzdeki haftalarda Londra'da karşılayacak olmaktan dolayı çok memnunuz“ şeklinde konuştu.

Olimpiyat Komitesi, bu yılki oyunlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için aylardır yoğun çaba harcıyordu. Rogge, Suudi politikacılar ve üst düzey yetkililerle başlatılan diyaloğun meyvelerini vermesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde idmanlarını sürdüren 17 yaşındaki Suudi sporcu Sarah Attar, “Olimpiyat Oyunları'na katılma hayali gerçek oluyor. Bu büyük bir onur. Bunun sporda daha fazla kadının temsil edilmesine yardımcı olmasını umuyorum“ şeklinde konuştu.

Pekin'deki 2008 Yaz Olimpiyatları'na kadın sporcu göndermeyen Katar ve Brunei de Londra'da bu yıl kadın yarışmacılarla temsil edilecek. (Deutsche Welle Türkçe)