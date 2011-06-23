-SUUDİ KADINLAR YASAĞI DELİYOR RİYAD (A.A) - 22.06.2011 - Suudi Arabistan'da iki kadının, kadınların araba kullanma yasağını delmek amacıyla direksiyonun başına geçtiği bildirildi. Kadınlardan 30 yaşındaki Azza Şamassi, AFP'ye yaptığı açıklamada, geçen cuma gününden bu yana, her gün yaptığı gibi, bugün de arabasını kullandığını belirtti. Arabasının üzerinde, bir tarafında ''Lütfen kullanmayın'', öbür tarafında hakaret yazılı kağıt bulduğunu söyleyen Şamassi, ''Bu tehdit engel oluşturmayacaktır'' dedi. Diğer kadın Sara El-Halidi ise 17 Haziran'dan beri araba kullandığını, bugün de annesiyle birlikte arabasına bindiğini söyledi. El-Halidi, ''Bir polis beni durdurdu, hakkımda arama kararı bulunduğunu belirtirken beni tutuklamadı ve evime dönmemi tavsiye etti'' diye konuştu. El-Halidi, son günlerde insanların kendisini direksiyon başında görünce cesaret verdiklerini belirtti. Bir internet sitesinde yayımlanan, kadınları arabalarıyla toplu halde ülkenin başkenti Riyad'ın sokaklarında gezmeye çağıran mesajdan sonra Şamassi ve El-Halidi'nin eyleme geçtiği bildirildi. Kadınların otomobil kullanmasına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan'da geçen cuma günü bazı kadınlar yasağı delmiş, bu kadınlardan gözaltına alınan olmamıştı.