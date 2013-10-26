Suudi kadınlar otomobil kullanma hakkı için yollarda

Suudi Arabistanlı kadınlar, kadınların otomobil kullanması yasağına karşı bugün bir protesto düzenlemeyi planlıyor. Alarma geçen yetkililer, eyleme katılacakları büyük cezalar beklediğini açıkladı.

Din adamları, düzenlenmesi planlanan eylemle ilgili “Bu şeytanın ve Amerika'nın işidir” diye açıklamalar yaparken, İçişleri Bakanlığı da “güvenlik ve istikrar için bir tehlike” değerlendirmesinde bulunuyor.

Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerinin beş farklı organı ve ahlak polisi alarma geçmiş durumda. Tüm bu endişenin sebebi ise kadın hakları savunucularının cumartesi günü kadınların otomobil kullanması yasağına karşı bir eylem planlaması. Eylemciler, pek çok kentte otomobil kullanıp gösteri düzenlemek istiyor.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, kadınlar eylemleri için bir slogan da seçmişler: “Kadınların otomobil kullanması zorunluluk değil, bir tercihtir.”

Diğer bir ifadeyle; gelecekte otomobil kullanmak istemeyen kadınları yine erkek bir aile üyesi ya da bir şoförün dolaştırmaya devam edebileceği belirtilmek isteniyor. Kampanya logosunda da direksiyonda kara çarşaf giymiş sadece gözleri görünen bir kadın yer alıyor.

‘Otomobil kullanmak yumurtalıklar için kötü'

Ancak muhafazakârlara göre, kadının yeri evi. Eğer kadınlar erkek kontrolü olmadan etrafta dolaşırsa ahlaksızlığın önünün açılacağını savunuyorlar. Hatta bir İslam âlimi, direksiyon başında oturmanın yumurtalıklara olumsuz etkisi olduğunu bile iddia etti.

Suudi Arabistan, dünyada kadınların otomobil kullanmasını yasaklayan tek ülke. Diğer İslam ülkelerinin aksine her Suudi kadının kendisi için işleri halleden bir vasisi var. Örneğin babası, eşi ya da erkek kardeşi.

Suudi trafik yetkilisi Mansur el Şakra yaptığı açıklamada, bugün sadece trafikte yakalanan kadınların değil vasilerinin de ceza alacağını kaydetti. Ayrıca otomobilini kadınlara emanet eden erkekleri de ceza bekliyor. İçişleri Bakanlığı çarşamba günkü açıklamasında, “ülkeyi bölmek isteyen” ya da “hasta hayallerin peşinden giden” herkesin sert bir şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Mansur el Turki de kadınları Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden cumartesi günü yasağa karşı gösteri düzenlemeye ya da direksiyon başında oturmaya çağıran her vatandaşın cezayı da göze alması gerektiğini belirtti.