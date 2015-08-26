Suudi kadınlar ilk kez oy kullanacak

Suudi Arabistan'da kadınlar, 12 Aralık 2015'teki yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Aşırı muhakazakar ülkede yaşayan, araba kullanmaktan seyahet etmeye birçok özgürlükten mahkum olan Suudi kadınlar, oy kullanma hakkı konusundaki değişikliği sevinçle karşılasalar da, yapılan reformun cinsiyet eşitsizliğini düzeltmek konusunda beklentileri karşılamadığını belirtiyor.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Suudi Arabistan vatandaşı iki kadın, geçen hafta ülkenin ilk kayıtlı kadın seçmenleri oldu. Kayıt için başvuranlardan Cemal el-Saadi, Suudi Gazetesi’ne “Suudi kadınlarının belediye seçimlerine aday ve seçmen olarak katılımı bizim için bir rüyaydı” diye konuştu.

Sürecin erken başladığı Medine ve Mekke’de, 18 yaşında bir kadının da aralarında olduğu çok az sayıda kadın kayıt için başvurdu. Seçmen başvuruları ülkenin geri kalanında Cumartesi günü açıldı ve adaylar 30 Ağustos’ta kaydolmaya başlayabilecek. Erkek ve kadınlar ayrı oy kullanma noktalarında oy kullanacak. Aralık seçimleri öncesinde üç hafta boyunca kayıtlar açık kalacak.

Suudi Arabistan, cinsiyet ayrımı raporunda

142 ülke içinde 130 numarada

Ülkede uzun süredir kadınların oy kullanabileceği konuşuluyor, ancak seçimler konusundaki belirsizlik nedeniyle ülke kadınları için tarihi anlamı olan adım erteleniyordu. 2011 yılında ölen Kral Abdullah, 2015’ten başlayarak kadınların aday olmasına ve oy kullanmasına izin verileceğini duyurmuştu. Seçimler 12 Aralık 2015'te yapılacak.

Seçim bürolarının açılışını sevinçle karşılayan aktivistler Suudi kadınlar, bunun şeriat hukukunun katı bir yorumuna bağlı olan aşırı muhafazakâr bir ülkede, cinsiyet eşitsizliğini düzeltmede beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığını söylüyor.

Kadınların yasal olarak araba süremediği ve seyahat etmek, çalışmak için “bir erkek koruyucunun” iznine ihtiyaç duyduğu Suudi Arabistan, 2014 Dünya Ekonomik Forum’undaki global cinsiyet ayrımı raporunda 142 ülke içinde 130 numarada yer aldı. Suudi devlet istatistiklerine göre, mezunların yarısı kadın olsa da, kadınların sadece yüzde 13’ü çalışıyor.