Suudi kadınlar artık araba kullanabilecek

Suudi Kralı'nın imzaladığı bir kararname ile ülkede artık kadınlar da araba kullanabilecek. Suudi Arabistan, dünyada kadınlara araba kullanmayı yasaklayan tek ülkeydi.

Artık dünyanın her köşesinde kadınların araba kullanması serbest! Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un yayınladığı bir kararname ile 2018'in haziran ayından itibaren Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanmaya başlayacak. Böylelikle dünya üzerinde kadınların araba kullanmalarının yasak olduğu başka bir ülke kalmayacak.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, salı günü bir kararname imzalayarak kadınların da araba kullanmalarına izin verdi.

Bu kararnameye göre bakanlık düzeyinde kurulacak bir kurum 30 gün içerisinde kadınların araba kullanması ile ilgili tavsiye kararını iletecek ve kadınlar haziran 2018'den itibaren araba kullanmaya başlayabilecekler.

Şeriat kurallarına uygunluk

Kararnamede kadınların araba kullanmasının şeriat kullarına uygun olması gerektiği belirtilirken, bunun detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Bu karar, kadın hakları aktivistlerinin senelerdir sürdürdükleri kampanyalar ve direnişler sonucunda geldi. Suudi Arabistan'da bazı kadın aktivistler hapse girmeyi göze alarak ülkede araba kullanmışlardı.

Kadınlara araba kullanma yasağının kalkması aynı zamanda başka bir "ilk”in de yaşandığı haftada açıklandı. Kuruluşunun 87'inci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da 23 Eylül günü Riyad'daki Kral Feyd Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe ilk defa kadınların da katılmasına izin verildi. Bu etkinlikte kadınlar bekar erkeklerden ayrı oturtuldu.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

AFP/Reuters/DÇ/HS

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