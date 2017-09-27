T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi kadınlar artık araba kullanabilecek

Suudi Kralı'nın imzaladığı bir kararname ile Suudi Arabistan'da artık kadınlar da araba kullanabilecek. Suudi Arabistan, dünyada kadınlara araba kullanmayı yasaklayan tek ülkeydi.

27 Eylül 2017 02:30

Suudi Kralı'nın imzaladığı bir kararname ile ülkede artık kadınlar da araba kullanabilecek. Suudi Arabistan, dünyada kadınlara araba kullanmayı yasaklayan tek ülkeydi.

Artık dünyanın her köşesinde kadınların araba kullanması serbest! Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un yayınladığı bir kararname ile 2018'in haziran ayından itibaren Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanmaya başlayacak. Böylelikle dünya üzerinde kadınların araba kullanmalarının yasak olduğu başka bir ülke kalmayacak.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, salı günü bir kararname imzalayarak kadınların da araba kullanmalarına izin verdi.

Bu kararnameye göre bakanlık düzeyinde kurulacak bir kurum 30 gün içerisinde kadınların araba kullanması ile ilgili tavsiye kararını iletecek ve kadınlar haziran 2018'den itibaren araba kullanmaya başlayabilecekler.

Şeriat kurallarına uygunluk

Kararnamede kadınların araba kullanmasının şeriat kullarına uygun olması gerektiği belirtilirken, bunun detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Bu karar, kadın hakları aktivistlerinin senelerdir sürdürdükleri kampanyalar ve direnişler sonucunda geldi. Suudi Arabistan'da bazı kadın aktivistler hapse girmeyi göze alarak ülkede araba kullanmışlardı.

Kadınlara araba kullanma yasağının kalkması aynı zamanda başka bir "ilk”in de yaşandığı haftada açıklandı. Kuruluşunun 87'inci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da 23 Eylül günü Riyad'daki Kral Feyd Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe ilk defa kadınların da katılmasına izin verildi. Bu etkinlikte kadınlar bekar erkeklerden ayrı oturtuldu.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

AFP/Reuters/DÇ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi KralıSuudi ArabistanArabistanKralıSuudi Arabistan Kralı SelmanAbdülazizArabistan&rsquo;ınSPAKral SelmanEylülRiyad Kral Feyd StadyumuDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24