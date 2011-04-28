-SUUDİ KADIN HÜKÜMETE DAVA AÇTI CİDDE (A.A) - 28.04.2011 - Kadınların oy vermesine izin verilmeyen Suudi Arabistan'da bir kadın, 22 Eylül'de yapılması beklenen belediye seçimleri öncesinde bu yasak nedeniyle hükümete dava açtı. AFP'ye açıklamada bulunan Samar Bedevi, kadınların seçmen listelerine kayıt yaptırma hakkını engelleyen ilgili bakanlık aleyhine, Mekke'de dava açtığını söyledi. Bedevi, açtığı davada karar alınana kadar seçimle ilgili bütün hazırlıkların durdurulmasını da istedi. Bedevi, ''Bizim başlıca isteğimiz, kadınların oy kullanma ve belediye meclislerine seçilme hakkını yasaklayan idari kararnamenin iptal edilmesidir'' ifadesini kullandı. Mahkemenin kendisinden 10 gün sonra tekrar gelmesini istediğini söyleyen Bedevi, ''Mahkemeye kalabalık bir kadın grubu olarak gideceğiz'' diye konuştu.