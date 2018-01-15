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Spor

Suudi kadın futbol taraftarı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü

"Stadyumlara girmek istedik ve girdik"

15 Ocak 2018 00:56

Suudi Arabistan'da kadın taraftarların maçı stadyumda izlemesinin yolunu açan 18 yaşındaki Sarah Alkashgari, BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun "muhteşem ve gerçeküstü" bir tecrübe olduğunu söyledi.

Futbol fanatiği Sarah Alkashgari, Cidde'de Cuma günü oynanan maça katılmakla kalmadı, aynı zamanda maçta çalıştı.

Kadınlar kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın, Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan Al Ahli-Al Batin maçını izledi.

Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde öğrenci olan Alkashgari, maçta kadın taraftarları karşılamak ve yerlerine oturtmakla görevliydi.

"Kadınların sonunda taleplerinden birine kavuşmasıyla ilgiliydi. Stadyumlara girmek istedik ve girdik" dedi.

Bu gelişme, Suudi Arabistan'da, cinsiyet ayrımcılığını azaltan sosyal reform hamlesi kapsamında görülüyor.

[Sarah Algashgari ilk kez bir futbol maçını stadyumdan izlerken] Telif hakkıSARAH ALGASHGARİ
Image captionSarah Algashgari ilk kez bir futbol maçını stadyumdan izlerken

"Çok sıkı bir futbol fanatiğiyim. Futbol oynamaktan ve izlemekten hoşlanıyorum.

"Ama daha önce bir futbol maçında bulunmamıştım. Bu benim için bir ilkti. Suudi bir kadın olarak, bu bir maçtan fazlasıydı.

"Bu, katkıda bulunabileceğim herhangi bir şekilde katkıda bulunmaktı, sadece 200 kişilik bir ekip organizasyona yardımcı olsa bile."

Alkashgari, tuttuğu Al-Ahli takımının evinde 5-0 kazanmasını da "harika" olarak yorumladı.

Kadınların stadyuma girmesine izin verilen bir diğer futbol maçı Cumartesi günü oynandı.

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