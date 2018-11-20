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Gündem

Suudi iş insanlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Twitter'daki kampanya etiketiyle dünden itibaren saatler içinde on binlerce tweet atıldı

20 Kasım 2018 22:12

Bir grup Suudi iş insanı, Türkiye'nin boykot edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Twitter'daki kampanya etiketiyle dünden itibaren saatler içinde on binlerce tweet atıldı. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.

Türkiye'yi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dahil etmeye çalışmakla suçlayan Twitter profilleri, bu tartışmada da boykota en fazla destek verenler oldu.

Bu kullanıcılar Türkiye'yi de İran gibi bir düşman olarak gördüklerini yazdı.

Suudi gazeteci Yahya Taleed de "Türkiye en az İran kadar düşmandır" diyenlerdendi.

Twitter'da boykot çağrısı yapılan Türk ürünlerinin logoları da paylaşıldı.

 

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