-Suudi hükümetinden radikal karar CİDDE (A.A) - 24.01.2012 - Suudi Arabistan hükümeti ülkesindeki işsizliği aradan kaldırmak için radikal kararlar almaya devam ediyor. İşçi Bakanı Adel Fakeih, Riyad'ta yaptığı açıklamalarda 2015 yılında 3 milyon Suudi vatandaşının 8 milyon yabancının yerine yerleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Bu rakamın 2030 yılında 6 milyon'a çıkacağını belirten Bakan Adel Fakeih, ayrıca ülkesindeki kadınların daha çok iş sahasında yer alabilmesi için tüm çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Ülke çapında açılan 50 iş bulma merkezinin sadece kadınlara iş bulabilmek için çaba harcayacağını söyleyen Adel Fakeih, ayrıca kadınlar için yeni bazı sektörlerin belirlendiğini ve buralarda da kadınların çalışmalarına zemin hazırlandığını ifade etti. Adel Fakeih, ülkede özel sektörde çalışan toplam 8 milyon yabancının yerine kendi vatandaşlarının alınabilmesi ve halen çalışmakta olan Suudi vatandaşlarının maaşlarının yükseltilmesi için planlar yapıldığını anlattı. "Ülkemizde iş alanları yapmak bizin en büyük ikinci önceliğimiz ve mücadelemiz" diyen Bakan Adel Fakeih, Suudi Arabistan'da şu anda bir yıla kadar 533 dolar işsizlik maaşı ödendiğini ve 750 bin kişinin iş aradığını kaydetti.