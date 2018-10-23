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SUUDİ HEYET DE ARACIN BULUNDUĞU OTOPARKA GELDİ

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme için Suu

23 Ekim 2018 20:01

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı\'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi\'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme için Suudi heyet de geldi. Çok sayıda makam aracıyla konvoy halinde gelen Suudi heyet, otoparka giriş yaptı. Diplomatik plakalı araç olduğu için dün incelemesi yapılamayan araçta olay yeri inceleme ekipleri incelemelerine başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Suudi heyetin gelişi

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