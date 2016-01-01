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Dünya

Suudi erkekler kadınların tacizinden şikayetçi

Cidde'deki bir alışveriş merkezinde, çok sayıda erkek kadınların tacizine uğradığını belirterek şikayetçi oldu

01 Ocak 2016 22:51

Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, erkekler, kadınların kendilerine laf atmasından ve taciz etmesinden şikayetçi oldu. Kadınların kendilerini takip ettiğini belirten erkekler, "kadınlara daha sert cezalar verilmesi" halinde bu tarz olayların yaşanmayacağını savundu.

Independent’ın haberine göre, bugüne kadar ismi verilmeyen alışveriş merkezinde 16 kez kadınların erkeklere taciz ettiği vakalar yaşandı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasının da erkeklerin iddialarını doğruladığını belirten yetkililer, videoların inceleme için polise verildiğini aktardı.

Saudi Gazette, erkeklerin “toplumda damgalanmamak için” resmi olarak şikayetçi olmadığını kaydetti. Gazetenin röportaj yaptığı erkekler, çözümün, “kadınlara daha da sert cezalar vermek” olduğunu söyledi.

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