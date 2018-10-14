"Suudi ekip ile Türkiye birlikte çalışacak: Katil ile polis kombin oldu!"

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden bu yana haber alınamıyor. Türk ve Amerikan medyasında 'öldürüldü' iddiaları konuşulmaya devam ederken, olaya ilişkin henüz bir gelişme söz konusu değil. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, cinayet işlettiği iddia edilen Suudi'nin gönderdiği uzman ekip ile Türkiye'nin görevlendirdiği uzman ekibin birlikte çalışacağını bu sebeple Türkiye ile Suudi Arabistan'ın yani 'Katil ile Polis'in kombin olduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ortak çalışacağını belirten yazar, bu işbirliğinin dünyada görülmediğini vurguladı.

Öte yandan AKP'nin iktidarda olduğu süreçte başka kombinler de gerçekleştirdiğini iddia eden yazarın tespitleri şöyle:"

Kombin, Kombin…

-Kayınpeder ile Damat Kombin oldu

-Damat ile McKinsey Kombin oldu

-AKP ile Yandaş Medya Kombin oldu

-Cumhurbaşkanı ile Yargı Kombin oldu

-Cumhurbaşkanı ile Yürütme Kombin oldu

-Cumhurbaşkanı ile Yasama Kombin oldu

-Uyanıklar ile Konkordato Kombin oldu

-Fakirlik ile işçi, memur, emekli, esnaf, tüccar, köylü Kombin oldu

-Amerika ile PKK/PYD/YPG Kombin oldu

-Türkiye ile Rusya Kombin oldu"

Orhan Uğuroğlu'nun "Katil ile polis kombin oldu!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiz