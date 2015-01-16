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Deutsche Welle

Suudi blog yazarının cezası ertelendi

İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Bedevi'nin bugünkü kırbaç cezasının eski kırbaç yaraları iyileşmediği için ertelendiği açıklandı.

16 Ocak 2015 19:15


Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi'nin bugünkü kırbaç cezasının ertelenme haberini Uluslararası Af Örgütü duyurdu. Londra'dan yapılan açıklamada, Bedevi'nin bugün kaldığı cezaevinin hücresinden alınarak cezaevi hastanesine muayene için götürüldüğü belirtildi. Cezaevi doktrorunun Bedevi'nin 9 Ocak'taki 50 kırbaç cezasının ardından oluşan yaralaranın henüz iyileşmediğini, vücudunun yeniden kırbaçlanmayı kaldıramayacağını açıkladığı kaydedildi. Doktorun kırbaç cezasının önümüzdeki haftaya kadar ertelenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Bedevi'nin cezası uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu. Bedevi 9 Ocak'ta Cidde'nin El Cefali camisinde cuma namazının ardından 50 kez kırbaçlanmıştı. Bedevi 20 hafta boyunca haftada bir kez kırbaçlanacak. Uluslararası Af Örgütü kırbaç cezasını sert bir dille kınarak, devletler hukukuna göre işkence ve kötü mualemenin yasak olduğunu hatırlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuudiRaif BedeviArabistanlıUluslararasıBedeviOcakOcak Cidde CefaliDeutsche Welle Türkçe epd/HT

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