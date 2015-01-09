Suudi blog yazarına cuma namazı sonrası 20 hafta boyunca 50 kırbaç cezası

Suudi Arabistanlı blog yazarı, Raif Bedevi, İslamiyete hakaret gerekçesiyle 1000 kırbaç cezasına çarptırıldı. Bedevi'ye her cuma namazı sonrası 20 hafta boyunca 50 kırbaç vurulacak.

Blogunda İslam’la ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle 10 yıl hapis, 1000 kırbaç ve 1 milyon Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 555 bin TL) para cezası alan Raif Bedevi Cidde’de kamuya açık bir alanda kırbaçlandı.

2008’de hakkında soruşturma başlatılan, 2009’da ülke dışına çıkması yasaklanan ve banka hesapları dondurulan, 2012’den beri de tutuklu yargılanan Bedevi için idam cezası istenmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF) Raif Bedevi ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Abdullah’a hitaben yazılmış bir çağrıyı imzaya açtı. Çağrıya şu ana dek, çoğu gazeteci ve aktivist olmak üzere, 5 binin üzerinde imza toplandı.