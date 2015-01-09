T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi blog yazarına cuma namazı sonrası 20 hafta boyunca 50 kırbaç cezası

Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi, İslamiyet'e hakaretten 1000 kırbaç cezasına çarptırıldı

09 Ocak 2015 19:13

Suudi Arabistanlı blog yazarı, Raif Bedevi,  İslamiyete hakaret gerekçesiyle 1000 kırbaç cezasına çarptırıldı. Bedevi'ye her cuma namazı sonrası 20 hafta boyunca 50 kırbaç vurulacak.

Blogunda İslam’la ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle 10 yıl hapis, 1000 kırbaç ve 1 milyon Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 555 bin TL) para cezası alan Raif Bedevi Cidde’de kamuya açık bir alanda kırbaçlandı.

2008’de hakkında soruşturma başlatılan, 2009’da ülke dışına çıkması yasaklanan ve banka hesapları dondurulan, 2012’den beri de tutuklu yargılanan Bedevi için idam cezası istenmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF) Raif Bedevi ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Abdullah’a hitaben yazılmış bir çağrıyı imzaya açtı. Çağrıya şu ana dek, çoğu gazeteci ve aktivist olmak üzere, 5 binin üzerinde imza toplandı.

 

 

ETİKETLER

raif bedevisuudi arabistanblogyazarkırbaçcezaislamiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24