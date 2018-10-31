SUUDİ BAŞSAVCI NUMARALI ÇANTALAR İLE AYRILIYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.

Başsavcı Suud El Muceb\'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Gelen 4 kişi

-Kutuların görüntüsü

-Detaylar

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