T24 LogoT24 Logo
Gündem

SUUDİ BAŞSAVCI NUMARALI ÇANTALAR İLE AYRILIYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS  - İSTANBUL DHA SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor

31 Ekim 2018 19:08

Haber-Kamera: Enver ALAS  - İSTANBUL DHA
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.
Başsavcı Suud El Muceb\'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü:
-------------
-Gelen 4 kişi
-Kutuların görüntüsü 
-Detaylar

DHA FEED


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASDHA SUUDİ Arabistan BaşkonsolosluğuSuudiCemal KaşıkçıTürkiyeSuudi Arabistan Başsavcısı Suud El MucebBaşsavcı Suud El MucebAraçtanBuDökümü GelenFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24