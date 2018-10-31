Suudi Başsavcı İstanbul'daki incelemelerini tamamladı; iki soru yanıtsız kaldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması için İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suudi Muceb'in incelemelerini tamamladığı ve ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'na gittiği belirtildi. Savcı, "ceset nerede, yerel işbirlikçi kim" sorularına yanıt vermedi.

2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'ndan öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti soruşması için 3 gün önce İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb Türkiye'deki incelemelerini tamamladı.

Cinayetle ilgili bilgi ve belge istedi

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Suudi başsavcı 2 gün boyunca Çağlayan'da İstanbul Adilyesi'nde olayı soruşturan savcılarla toplantı yapmıştı. Savcı, Türk meslektaşlarından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgi ve belgeleri istedi.

Kaşıkçı'nın cep telefonu verilmedi

Başsavcı ayrıca Kaşıkçı'nın cep telefonununa da talep etti ancak kendisine verilmedi.



Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iki soru halen yanıt bulamadı. Savcı, "ceset nerede, yerel işbirlikçi kim" sorularına yanıt vermedi.