Suudi Başsavcı, Başsavcı İrfan Fidan ile görüştü

Serpil KIRKESER- Özden ATİK- Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. İkinci kez İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Muceb\'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet, araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Muceb dün de beraberindeki heyet ile gelerek Başsavcı Fidan ile 1 saat 15 dakika görüşmüştü.