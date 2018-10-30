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Suudi Başsavcı, Başsavcı İrfan Fidan ile görüştü

 Serpil KIRKESER- Özden ATİK- Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) SUUDİ  gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü

30 Ekim 2018 15:20

 Serpil KIRKESER- Özden ATİK- Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) SUUDİ  gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. İkinci kez İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Muceb\'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet,  araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Muceb dün de beraberindeki heyet ile gelerek Başsavcı Fidan ile 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

 

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