SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞSAVCI İRFAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

-GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Haber: Serpil KIRKESER- Özden ATİK- Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. İkinci kez İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Muceb\'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet, araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Muceb dün de beraberindeki heyet ile gelerek Başsavcı Fidan ile 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Konvoyun ayrılışı