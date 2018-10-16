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SUUDİ BAŞKONSOLOSU HAVALİMANINA GÖTÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN ARAÇ GERİ DÖNDÜ

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında başkonsolosluk konutunda arama yapılacak

16 Ekim 2018 20:55

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saat 14.15 sıralarında bir araç konsolosluk konutundan çıktı. Aynı araç 17.30 sıralarında geri geldi. Araçta şoför dışında kimsenin olmadığı görüldü. Aracın Suudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Aracın gidiş ve  dönüşü
 

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