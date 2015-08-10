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Deutsche Welle

Suudi Bakan Berlin'de

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, IŞİD ve İran’ın nükleer programını görüşmek üzere Berlin’de. Suudi Bakan'ın gezisine, düşünce özgürlüğü ihlallerine yönelik eleştiriler eşlik ediyor.

10 Ağustos 2015 12:22


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün Berlin'de Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile bir araya geliyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran ile varılan nükleer anlaşma ve Suriye krizi öne çıkacak.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak Tahran yönetimi ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülke ve Almanya'nın vardığı anlaşmanın nasıl hayata geçirileceği konusunun da masaya yatırılacağı kaydedildi.

İran'ın bölgede güçlenmesini istemeyen Suudi Arabistan anlaşmaya kuşkuyla bakıyor. İki ülke Ortadoğu'daki anlaşmazlıklarda genelde farklı taraflarda yer alırken, Riyad ile Tahran arasındaki görüş ayrılıkları, bölgesel krizlerin çözümünü güçleştiriyor.

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın güneyinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısını IŞİD üstlenmişti. Suudi Arabistan, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda yer alıyor.

Basın özgürlüğü eleştirisi

Ancak Suudi Arabistan'a askeri mühimmat ihracatı ve ülkedeki düşünce özgürlüğü ihlalleri ile ilgili tartışmalar görüşmeyi gölgeliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Steinmeier'i Suudi Arabistan'da tutuklu blog yazarı ve gazetecilerin serbest bırakılması konusunu gündeme getirmeye çağırdı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in yöneticilerinden Christian Mihr, Alman Basın Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, İslam'a hakaret suçlamasıyla tutuklanarak on yıl hapis, bin kırbaç ve 240 bin euro para cezasına mahkum edilen blog yazarı Raif Bedevi‘ye dikkat çekti ve Bedevi'nin Suudi Arabistan'da münferit bir vaka olmadığını, farklı görüşteki pekçok gazetecinin hapiste bulunduğunu vurguladı.

Mihr, Steinmeier'in Suudi mevkidaşı ile görüşmesinde doğrudan ana gündeme odaklanmak yerine, düşünce ve basın özgürlüğüne uyulması için baskı yapması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 164'üncü sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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