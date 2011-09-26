-Suudi baharı kadınlara az geldi RİYAD (A.A) - 26.09.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, ülkede kadınların oy kullanma hakkına sahip olacaklarını açıkladı ancak kadınların oy kullanmaya gitmek için kendi arabalarını kullanmaları hala yasak. Kral Abdullah'ın kararları "Suudi Baharı" olarak adlandırılsa da kadınların bütün haklarına kavuşmalarının daha çok vakit alacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan'da yönetimin, mesleki eğitim ve öğretimleri için cömert davrandığı kadınlar, buna rağmen toplum içinde erkekler kadar varlık gösteremiyor, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına gidemiyor, araba kullanmaları yasak. Uzun yıllardır kadınların araba kullanmaları yasağına karşı mücadele eden Suudi aktivist Maha el Kahtani, siyaset yapmayı değil öncelikle temel haklarını talep ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Eşit vatandaş muamelesi görmeyi ve üzerimizdeki erkek vesayetinin kaldırılmasını istiyoruz. Bir an önce çözülmesi gereken çok sorunumuz var." Ülkedeki bazı köşe yazarları ise daha umutlu yorumlar yaparak, oy hakkının kadınlar açısından ilk adım olduğunu ve diğer gelişmelerin de yolda olduğunu belirtiyor. Ünlü gazetecilerden Cemal Kashoggi, son kararın, kadınların artık ülkenin yasama ve yürütme organlarında söz sahibi olacakları anlamına geldiğini ve bunun ilk adım olduğunu ifade ederek, "Konsey üyesi oldukları için parlamenter dokunulmazlıkları olacak kadınların, kendi arabalarını sürememeleri ya da izinsiz seyahat edememeleri acayip olur" diye konuştu. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, kadınların bir sonraki oturumda Şura Konseyi'nin tam üyesi olacaklarını, gelecek yerel seçimlerde aday olmalarına izin verileceğini ve oy kullanma hakkına sahip olacaklarını açıklamıştı. ABD, kararın ülkede kadın hakları açısından "önemli bir ilerleme" olduğunu belirterek, Kral Abdullah'ın açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.