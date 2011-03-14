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Dünya

Suudi askerleri Bahreyn'e girdi

Suudi Arabistan, Bahreyn'de Şiilerin öncülüğünde haftalardır süren gösterileri bastırmak isteyen Sünni monarşi ailesine destek vermek için bu ülkeye 1000'den fazla asker g&oum

14 Mart 2011 02:00

T24-  Suudi Arabistan, Bahreyn'de Şiilerin öncülüğünde haftalardır süren gösterileri bastırmak isteyen Sünni monarşi ailesine destek vermek için bu ülkeye 1000'den fazla asker gönderdi.



Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK), Bahreyn'de haftalardır süren monarşi karşıtı gösterileri bastırmak üzere bu ülkeye asker gönderme kararı almasının ardından, bu sabah saatlerinde 1000'den fazla Suudi Arabistan askerinin Bahreyn'e girdiği belirtildi.

Başkent Manama'da monarşi karşıtı gösteriler bugün de sürerken, kendisi de Şiilerin gösterilerini bastırmakla uğraşan Suudi Arabistan'ın "Bahreyn'de düzenin yeniden tesisine yardım etmek için" gönderdiği 1000'i aşkın asker ülkeye giriş yaptı.


Körfez'de Sünni dayanışması

Adını açıklamayan bir Suudi yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, askerlerin, KİK'in aldığı karar doğrultusunda ülkeye gönderildiğini söyledi. Yetkili, askerlerin görevinin "önemli petrol ve enerji tesisleriyle finans kurumlarını korumakla sınırlı kalacağını" belirtti.

Bahreyn'de bir hükümet yetkilisi de, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, Suudi askerlerle beraber diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerden askerlerin sabah saatlerinde ülkeye girdiğini bildirdi.


Muhalefet: Bu savaş ilanı

Bahreyn'deki muhalif gruplar, Körfez'deki Arap ülkelerinden askerlerin ülkeye girdiği yönündeki haberler üzerine, bunun bir "savaş ilanı" olacağını açıkladı. Şii Vefak bloğunun da aralarında bulunduğu muhalif gruplar, Arap ülkelerine bağlı kuvvetlerin adaya herhangi bir müdahalesinin "savaş ilanı ve  işgal olacağını" savundu.

KİK, Bahreyn'de monarşi karşıtı gösterileri bastırmak üzere ülkeye asker gönderme ve milyarlarca dolarlık yardım yapma kararı almıştı.

Başkent Manama'da dün çatışmaların yaşandığı gösterinin ardından bugün de sokağa çıkan çoğu Şii göstericiler, Sünni kraliyet ailesinin iktidardaki tekelinin kaldırılmasını istiyor. Ülkede nüfusun yüzde 70'ini oluşturan Şiiler, 200 yıldan uzun süredir iktidarda olan Sünni monarşinin sona ermesini talep ediyor.

İran'ın bölgede etkisini arttırmasından endişelenen Körfezler'deki Sünni iktidarlar, Şii göstericilere karşı Sünni kraliyet ailesini destekliyor.

KİK, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Kuveyt'ten oluşuyor.

Stratejik öneme sahip ülkede 5. Filosu bulunan ABD de Arap dünyasındaki isyanları destek açıklamaları yaparken, Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa el Halife rejimini desteklediği için  muhalifler tarafından eleştiriliyor.

Kraliyet ailesinden Başbakan Şeyh Halife Salman El Halife ise siyasi ve sosyal reformlara hız vereceklerini açıklasa da, gösterilere göz yummayacaklarını belirtmişti.


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