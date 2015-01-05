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Dünya
Deutsche Welle

Suudi askerlere saldırı

Suudi Arabistan sınırında görevli askerlere yönelik saldırıda iki asker hayatını kaybetti.

05 Ocak 2015 18:00

Irak-Suudi Arabistan sınırında devriye gezen Suudi Arabistan askerlerine yönelik
saldırıda iki asker ile saldırgan hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Arar kenti
yakınlarında meydana gelen olayda saldırıya geçen bir grupla askerler arasında silahlı
çatışma yaşandığı bildirildi.
Çatışma sonrası, saldırganlardan birinin beline bağladığı bombayı patlatarak, iki asker
ile birlikte kendi yaşamına da son verdiği kaydedildi.
Saldırının bölgeye hâkim olan IŞİD ya da El Kaide militanları tarafından mı düzenlendiği
henüz bilinmiyor.
IŞİD'e karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan koalisyonda yer alan
Suudi Arabistan’ın Irak ile 800 kilometreden fazla sınırı bulunuyor.
Öte yandan, ABD öncülüğündeki ittifakın IŞİD'e karşı pazar gününden bu yana
Suriye'de 14, Irak'ta 6 saldırı düzenlediği açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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