Suudi askerlere saldırı

Irak-Suudi Arabistan sınırında devriye gezen Suudi Arabistan askerlerine yönelik

saldırıda iki asker ile saldırgan hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Arar kenti

yakınlarında meydana gelen olayda saldırıya geçen bir grupla askerler arasında silahlı

çatışma yaşandığı bildirildi.

Çatışma sonrası, saldırganlardan birinin beline bağladığı bombayı patlatarak, iki asker

ile birlikte kendi yaşamına da son verdiği kaydedildi.

Saldırının bölgeye hâkim olan IŞİD ya da El Kaide militanları tarafından mı düzenlendiği

henüz bilinmiyor.

IŞİD'e karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan koalisyonda yer alan

Suudi Arabistan’ın Irak ile 800 kilometreden fazla sınırı bulunuyor.

Öte yandan, ABD öncülüğündeki ittifakın IŞİD'e karşı pazar gününden bu yana

Suriye'de 14, Irak'ta 6 saldırı düzenlediği açıklandı.

