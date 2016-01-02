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"Suudi Arabistan'la petrolde ciddi işbirliğine gidilebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilebileceğini söyledi

02 Ocak 2016 15:20

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde iki ülke arasında askeri, siyasi, ticari, kültürel işbirliğinin geliştirileceğini söylediğini aktararak, “Suudi Arabistan’la petrol noktasında ciddi bir işbirliğine gidebiliriz” dediğini yazdı.

Munyar köşesinde, Erdoğan’ın Katar’la da LNG’de işbirliğinin daha da geliştirilip, artırılabileceği ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Vahap Munyar’ın Hürriyet’te “Suudi Arabistan'la petrolde ciddi işbirliğine gidilebilir” başlığıyla yayımlanan (2 Ocak 2015) yazının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başlangıçta bir gece konaklamalı öngörülen, ancak 2 gece kaldığı Suudi Arabistan seyahatinden dönerken Medine-İstanbul uçuşu sırasında Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman'la görüşmeleri özetlerken söze şöyle girdi:

- Görüşmeler gayet verimli cereyan etti. Umremizle de manevi hazzı tattık.

Ardından Suudi Arabistan’la “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” kurulmasına karar verildiğinin altını çizdi:

- Ben bunun Türkiye-Suudi Arabistan arasında “zirve” diyebileceğimiz en önemli adım olduğunu düşünüyorum.

İki ülke arasında askeri, siyasi, ticari, kültürel işbirliğinin geliştirileceğini vurguladı:

- Bu adımın her iki ülkeye “kazan-kazan” esasına göre çok şeyler kazandıracağına inanıyorum.

En önemli adımın ticaret ve savunma sanayiinde olacağına işaret etti:

- Savunma sanayi şirketlerimizin bazıları zaten Suudi Arabistan’a yerleşmiş durumda.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki yatırımlarının 2 milyar dolar dolayında olduğunu anımsattı:

- Türk firmalarının da Suudi Arabistan’daki yatırımlarının artırılması noktasında ciddi adımlar atacağız inşallah...

Enerji ve güvelik işbirliğinin de önemine dikkat çekti:

- Suudi Arabistan’la petrol noktasında ciddi bir işbirliğine gidebiliriz. Aynı şekilde Katar’la da LNG’de işbirliğimiz daha da gelişebilir, artırılabilir...

“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği”...

Daha önce başka ülkelerle devreye girdi, denendi...

Bakalım Suudi Arabistan’la bu süreç nasıl işleyecek?

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